LONDON – Kesalahan kembali dilakukan kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga, pada laga kontra Liverpool, Minggu 20 September 2020 malam WIB. Penjaga gawang asal Spanyol itu salah mengoper bola sehingga jatuh di kaki Sadio Mane yang kemudian dengan mudah mencetak gol.

Laga Chelsea vs Liverpool itu seakan menjadi panggung bagi Sadio Mane. Pesepakbola asal Senegal tersebut menjadi pahlawan dengan memborong semua gol kemenangan Si Merah dengan skor 2-0. Kedua gol itu dihasilkan hanya dalam rentang waktu 5 menit saja.

Gol pertama dicetak melalui sundulan lewat umpan Roberto Firmino pada menit 50. Namun, gol kedua lah yang menjadi perbincangan. Sebab, gol tersebut berawal dari kesalahan kiper Kepa Arrizabalaga dalam mengoper bola dari dalam kotak penalti.

Bobby telling Kepa to pass it!! He actually listened 🙈😂 cheers pal! #YNWA #LFC pic.twitter.com/Y1IQHR0Yxc— Jack Callaghan (@JackCal3) September 20, 2020