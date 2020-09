LIVERPOOL - Virgil van Dijk memberikan respons usai melakukan kesalaha di laga perdana Liverpool melawan tim promosi, Leed United. The Reds menang dengan skor 4-3 di Stadion Anfiled pada Sabtu 12 Septermber 2020.

Salah memberi The Reds keunggulan pada menit keempat setelah salah satu pemain Leeds melakukan handsball di kotak penalti. Salah yang mengeksekusi penalti berhasil mengecoh kiper Leeds, Illan Merlier sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Namun, Leeds segera menyamakan kedudukan. Jack Harrison menjadi pemain yang berhasil membobol gawang Allison Becker di menit 12.

Van Dijk kemudian membawa Liverpool kembali memimpin. Ia menyelesaikan umpan Andrew Anderson dari situasi sepak pojok yang diselesaikannya dengan sempura melalui sundulan pada menit 20.

Leeds kembali berhasil menyamakan kedudukan setelah Van Dijk melakukan kecerobohan. Gol tersebut bermula dari kesalahan bek Timnas Belanda itu yang tak gagal menahan bola lambung. Bola yang kemudian menjadi liar berhasil dimafaatkan Patrick Bamford untuk mencetak gol.

Van Dijk mengakui ada pengalaman berharga penting dalam pertandingan tersebut. Ia menilai kesalahannya memberi dia pelajaran baik dan buruk yand dia petik dalam laga tersebut.

"Wah, itu penting !" tulis Van Dijk di Twitter dengan emoji tertawa.

"Banyak hal yang bisa kita ambil dari pertandingan, positif dan negatif. Senang mendapatkan kemenangan dan berkontribusi dengan gol pertama saya musim ini!" tambah dia.

Liverpool berhasil meraih kemenangan lewat gol Salah dua menit menjelang akhir pertandingan. Dia mencetak gol melalui penalti usai Fabinho dijatuhkan di kotak terlarang. Salah yang kembali mengambil tendangan penalti, lagi-lagi berhasil mengecoh kiper Leeds.

Mengenai kesalahan Van Dijk, Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai pemain berusia 29 tahun itu terlalu angkuh. Menurut eks bek tengah The Reds tersebut, bersikap sombong karena merasa dia sedang menghadapi tim lemah yang baru saja promosi ke liga utama Inggris (Premier League)

“Virgil van Dijk, itu terlalu sombong. Mungkin karena itu Leeds United, tim baru, dan menurutnya itu terlalu mudah. Tapi Patrick Bamford telah diberi hadiah oleh pria itu," tuturnya mengutip Metro, Minggu (13/8/2020).