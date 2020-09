PORTO – Cristiano Ronaldo tidak dimainkan saat Portugal mengalahkan Kroasia 4-1 di matchday pertama Grup A3 UEFA Nations League A 2020-2021, Minggu (6/9/2020) dini hari WIB. Pesepakbola 35 tahun itu absen karena mengalami infeksi di jari kakinya, yang diduga efek tersengat lebah.

Alhasil, dalam laga Portugal vs Kroasia yang digelar di Stadio Do Dragao, Ronaldo hanya menyaksikan pertandingan dari tribun stadion. Uniknya ketika menyaksikan perjuangan Joao Felix dan kawan-kawan, Ronaldo ditegur salah satu petugas di tribun stadion.

Even if your name is Cristiano Ronaldo, you are not above the mask law in Portugal 😂 pic.twitter.com/jIQzHN29Ox— Footy Humour (@FootyHumour) September 5, 2020