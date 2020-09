PARIS – Sebuah kabar kurang menyenangkan datang dari klub raksasa Liga Prancis, yakni Paris Saint-Germain (PSG). Ya, pasalnya tiga pemain bintang PSG dinyatakan terpapar virus Corona (Covid-19).

Ketiga nama pemain PSG yang dinyatakan terpapar virus Corona adalah Neymar Jr, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes. Ketiganya dinyatakan positif virus Corona usai menjalani liburan musim panas bersama di Ibiza, Spanyol.

Pengumuman dinyatakannya Neymar, Di Maria, dan Paredes positif virus Corona sendiri diungkapkan oleh pihak PSG melalui laman resmi mereka beberapa saat lalu. Situasi tersebut pun membuat PSG bakal melakukan serangkaian tes kepada para pemain serta stafnya dalam beberapa hari ke depan.

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days.