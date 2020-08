GHEA YOUBI dan Gian Zola, salah satu pasangan terkenal lintas profesi yang kerap memamerkan kemesraan mereka di akun media sosial mereka masing-masing.

Zola merupakan pemain masa depan Persib Bandung, sementara sang kekasih adalah biduan dangdut yang biasa bergoyang ala girlband Korea Selatan.

Hubungan Zola dan Ghea resmi terjalin pada Desember 2019. Ghea dalam satu unggahannya di Instagram mengungkapkan bahwa sang kekasih merupakan budak cinta alias bucin.

"Bermula dari sosial media, tiba-tiba ini anak (Zola) nongol komen di DM (fitur mengirim pesan),” Ghea bercerita di Instagram-nya.

“Gak ada niatan sama sekali untuk ada hubungan sama dia, tapi perjuangan dia luar biasa. Salah satunya baru kenal 3 hari saja udah bener-bener ngabarin 24 jam,” lanjut dia.

Meski mendapat banyak pesan dari Zola, Ghea tak langsung luluh. Dia bahkan tidak membalas pesan pemain berusia 22 tahun tersebut. “Padahal udah dicuekin abis-abisan,” tulisnya.

Namun, ungkap Ghea, calon pacarnya tersebut terus mengiriminya pesan. Tak tangung-tanggung, Zola juga mengirim foto dirinya kepada gadis 20 tahun asli Bandung tersebut.

Sering mendapat pesan dari Zola, membuat Ghea akhirnya takluk dengan perjuangan kakak Beckham Putra itu.

“Mau ke mana saja nge-chat sendiri, ngasih pap (kirim foto) sendiri, gak dibales tetap saja ngechat plus ngabarin ke manapun aktivitas dia. Thank you yaa, and until now (sampai sekarang) kamu gak berubah sama sekali,” tulis Ghea.

“Selalu menjadi bucinku btw!” katanya ditambahi dengan kalimat, “kecup basah.”