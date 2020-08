LONDON – Premier League akhirnya resmi merilis jadwal pekan perdana Liga Inggris 2020-2021. Sejumlah pertandingan seru bakal mewarnai pekan perdana musim baru. Salah satunya adalah laga klasik antara Liverpool vs Leeds United.

Seperti diketahui, pekan perdana Liga Inggris 2020-2021 ditetapkan pada 12 September mendatang. Seluruh klub akan memainkan 38 pertandingan hingga akhir musim. Sementara pekan terakhir dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei 2021.

Dimulainya Liga Inggris 2020-2021 sedikit mundur akibat pandemi Covid-19. Sebab, Liga Inggris 2019-2020 baru selesai pada 26 Juli lalu setelah sempat terhenti pada Maret-Juni. Biasanya, Liga Inggris memang diselesaikan pada Mei.

Baca juga: Liga Inggris 2020-2021 Resmi Dimulai 12 September Mendatang

Meski mundur, persaingan keras akan tetap mewarnai Liga Inggris 2020-2021. Liverpool bakal berjuang keras mempertahankan titel juara musim lalu. Perjuangan Si Merah akan diawali di Stadion Anfield pada 12 September 2020 malam WIB melawan tim promosi, Leeds United.

Laga tersebut dipastikan bakal berlangsung sengit. Sebab, The Whites memiliki gaya bermain yang agresif. Adu taktik antara Jurgen Klopp dan Marcelo Bielsa patut dinantikan seluruh pecinta sepakbola, tidak hanya Liga Inggris.

Selain Liverpool vs Leeds United, pekan pertama akan diwarnai laga sengit lainnya antara Tottenham Hotspur vs Everton. Kiprah Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti pada musim penuh perdananya menangani kedua kesebelasan bakal mencuri perhatian.

Sebanyak enam laga digelar serentak pada 12 September 2020 malam WIB. Selain Liverpool vs Leeds United dan Tottenham Hotspur vs Everton, masih ada empat partai menarik lainnya. Salah satunya adalah Derby London antara Fulham vs Arsenal di Stadion Craven Cottage.

Dua laga lainnya digelar secara terpisah, yakni pada Selasa 15 September 2020 dini hari WIB. Kedua laga tersebut adalah Brighton vs Chelsea dan Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers. Sepasang pertandingan itu digelar terpisah untuk memberi waktu istirahat lebih lama usai partisipasi Chelsea dan Wolves di Liga Champions serta Liga Eropa 2019-2020.

Atas alasan tersebut, laga yang melibatkan Manchester United dan Manchester City ditunda. Padahal, Setan Merah seharusnya bertandang ke markas Burnley, sementara The Citizens menjamu Aston Villa di Stadion Etihad pada pekan perdana.

Penundaan tidak terlepas dari kiprah Man United yang melaju hingga Semifinal Liga Eropa, sementara Man City sampai Perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Keduanya baru selesai menjalani tugas pada 16 Agustus 2020 sehingga waktu persiapan selama tiga pekan dianggap kurang ideal.

Berikut jadwal lengkap pekan perdana Liga Inggris 2019-2020