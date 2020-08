BARCELONA – Barcelona mengumumkan bahwa ada satu pemain mereka yang terpapar virus corona. Klub asuhan Quique Setien itu tak memberitahukan siapa pemain yang positif terjangkit virus Covid-19 tersebut, namun yang pasti bukanlah dari tim utama Barcelona.

Sebab tim utama Barcelona fokus latihan dengan para pemain yang dibawa Setien ke Lisbon, Portugal untuk menghadapi Bayern Munich di perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Sedangkan pemain yang dikabarkan positif terkena virus corona itu adalah salah satu dari sembilan penggawa Barcelona yang sedang berlatih di lokasi yang berbeda.

Kesembilan itu berlatih untuk mempersiapkan musim 2020-2021 karena memang namanya tak terdaftar dalam pasukan yang dibawa Barcelona ke Liga Champions musim ini. Kesembilan pemain yang sudah melakukan latihan pramusim itu adalah Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo, Moussa Wague, Carles Alena, Rafinha, Juan Miranda, Oriol Busquets, serta Pedri and Francisco Trincao.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020