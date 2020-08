Pedro Rodriguez Ledesma atau hanya dikenal dengan Pedro menulis salam perpisahan kepada klub dan penggemar Chelsea secara emosional.

Pemain sayap berusia 33 tahun tersebut telah menghabiskan kariernya selama lima tahun di Stamford Bridge, kandang Chelsea. Ia telah bermain 206 kali dan memenangkan juara Liga Inggris, Piala FA dan trofi Liga Eropa.

Pedro bergabung bersama tim berjuluk The Blues tersebut pada 2015 dari Barcelona dengan nilai transfer 21,25 juta pounds (sekira Rp407 miliar).

Dia membantu Chelsea memenangkan Liga Inggris di bawah asuhan Antonio Conte pada 2017, Piala FA pada musim berikutnya dan juara Liga Eropa 2018-2019 bersama Maurizio Sarri sebagai pelatih Chelsea.

Pedro telah mencetak 43 gol selama berseragam The Blues, termasuk di final Liga Eropa dan terakhir melawan Everton dalam pertandingan sebelum Liga Inggris vakum karena pandemi virus corona.

Kontrak Pedro bersama Chelsea berakhir pada 31 Agustus 2020 lalu, dan dia akan bergabung dengan klub Italia, AS roma dengan status bebas transfer.

Ia memulai menulis salam perpisahan dengan ucapan terima kasih kepada para dewan klub, pelatih dan rekan timnya di Chelsea karena menjadi anggtoa kelaurga besar tim asal London tersebut.

"Saya sangat bahagia di sini, Anda membuat saya merasa seperti di rumah sendiri. Suatu kesenangan dan kehormatan bisa bermain untuk klub ini dan memenangkan gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Eropa, serta berkompetisi di salah satu liga sepakbola terbaik dunia,” tulisnya.

It’s been a pleasure and an honour. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! 🔵🔝 #KTBFFH #CFC



Ha sido un placer y un honor. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on @ChelseaFC !!! pic.twitter.com/WH2XTG1URi — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) August 9, 2020

Pedro tak menyesal pindah ke Chelsea karena menurutnya ia mendapatkan kenangan yang indah dan tak terlupakan.

"Saya mengucapkan selamat tinggal sangat senang dengan tahap karir saya ini, dan saya juga sangat bersemangat untuk memulai berikutnya. Terima kasih dan semoga sukses untuk masa depan. Ayo Blues !!!"” pungkas Pedro.