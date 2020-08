ZLATAN IBRAHIMOVIC tertangkap kamera sedang berlibur di atas kapal yang mewah di resos wisata di Saint-Tropez, Prancis.

Meski berlibur, pemain AC Milan itu tetap menjaga kebugarannya. Ia pun mengunggah aktivitas olahraga di atas kapal mewahnya tersebut di akun Twitter-nya.

Dalam video itu, terlihat pemain berusia 38 tahun tersebut melakukan push-up dan beberapa gerakan lainnya.

Do like me, stay in shape with @buddyfit_it (insta) pic.twitter.com/ET3OzeVwGr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 5, 2020