LONDON – Beberapa hari yang lalu Mesut Ozil memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada para pengikut instagramnya. Dalam posting-an tersebut, Ozil pun berdoa agar semua orang tetap aman di tengah kondisi dunia yang saat ini sedang tidak baik karena sedang dilanda wabah virus corona.

Posting-an Ozil tersebut pun langsung dibanjiri komentar dan like dari para netizen. Apa yang dilakukan penggawa Arsenal itu pun kembali mengingatkan kita bahwa Ozil adalah salah satu pemain muslim yang cukup taat di dunia sepakbola saat ini.

Bahkan Ozil masih sering terlihat berdoa sebelum Arsenal bertanding. Tentunya jika orang melihat dengan sekilas, Ozil seperti seorang muslim yang benar-benar taat. Namun, tahukah Anda bahwa Ozil telah melakukan satu hal yang diharamkan oleh agama islam, yakni menato tubuhnya?

Ya, Ozil memang sudah cukup lama memiliki tato di tubuhnya. Tato tersebut tepatnya ada di bagian lengan kirinya dan bergambar singa yang sedang mengaum. Bila melihat lebih detail lagi, ada tulisan yang bertuliskan only God can judge me atau yang diartikan menjadi ‘hanya Tuhan yang dapat menghakimi saya’.

Ternyata, ada makna atau alasan di balik Ozil memutuskan menuliskan kalimat only God can judge me di tubuhnya tersebut. Jadi, menurut laporan dari berbagai sumber, alasan Ozil menaruh tulisan tersebut di lengan kirinya karena untuk memberitahukan kepada semua orang yang membencinya bahwa hanya Tuhan atau Allah SWT yang dapat menilai dirinya.

Sekali pun Ozil menato tubuhnya, namun ia tetap merasa yang pantas menilai dirinya salah dan tidak hanyalah Tuhan. Jadi, ia berharap tak ada orang lain yang bisa menghakimi dirinya sesuka hati. Tato tersebut menjadi bentuk perlawanannya terhadap para haters-nya. Lalu, bagaimana pendapat Anda?

