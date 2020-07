DOHA – Legenda Barcelona, Xavi Hernandez dikabarkan telah dinyatakan terpapar virus corona. Kabar itu disampaikan langsung oleh pihak klub Al-Sadd, tempat di mana Xavi bekerja saat ini.

Seperti yang diketahui, saat ini Al-Sadd tengah mempersiapkan diri untuk menyambut dimulainya Liga Qatar. Untuk memulai kompetisi tersebut, setiap pemain dan staf kepelatihan pun diminta untuk melakukan tes terlebih dahulu untuki mendeteksi virus corona.

Nahasnya, ketika dites Xavi ternyata dinyatakan positif terpapar virus Covid-19. Karena itulah kini ia harus menjalani isolasi mandiri selama dua pekan agar bisa mencegah penyebaran ke orang lain.

Xavi : A few days ago, following the @qsl protocol, I tested positive in the last COVID19 test. Fortunately, I’m feeling ok, but I will be isolated until I am given the all clear. When the health services allow it, I will be very eager to return to my daily routine and to work.— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020