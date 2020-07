SEBANYAK empat pertandingan di Liga Italia dan Inggris 2019-2020 mengibur pecinta sepakbola pada Rabu 22 Juli dini hari WIB. Seluruh pertandingan di kedua liga top Eropa tersebut menghasilkan pemenang dengan total sembilan gol.

Laga pekan 37 Liga Inggris 2019-2020 antara Watford vs Manchester City lebih dulu dimainkan. Pertandingan itu sudah tidak menentukan bagi The Citizens. Sebaliknya, hasil pertandingan tersebut mempengaruhi masa depan The Hornets di kasta teratas Liga Inggris.

Dua gol Raheem Sterling (31’ dan 40’) plus tambahan masing-masing satu dari Phil Foden (63’) dan Aymeric Laporte (64’), memastikan tim tamu menang dengan skor telak 4-0. Hasil tersebut menjadi penanda kebangkitan Man City usai disingkirkan Arsenal pada Semifinal Piala FA 2019-2020.

Hasil bertolak belakang justru diraih The Gunners dalam lawatan ke kandang Aston Villa, Stadion Villa Park, dua jam kemudian. Skuad arahan Mikel Arteta takluk dengan skor 0-1 berkat gol tunggal Trezeguet pada menit 27.

Tambahan tiga poin tersebut berarti penting bagi Aston Villa. Sebab, mereka memperpanjang nafas untuk bertahan di kasta teratas Liga Inggris musim depan. Untuk pertama kalinya, Jack Grealish dan kawan-kawan keluar dari tiga terbawah dengan menghuni tangga ke-17.

Anak asuh Dean Smith menggeser Watford yang kini berada di peringkat 18. Poin kedua kesebelasan sebetulnya sama, yakni 34. Akan tetapi, Aston Villa unggul dalam selisih gol, yakni minus 26 berbanding 27 milik Troy Deeney dan kawan-kawan.

Bergeser ke Italia, laga antara Atalanta vs Bologna mengawali pekan 35 Liga Italia 2019-2020. La Dea sukses memetik angka penuh berkat gol tunggal Luis Muriel pada menit 62. Itu merupakan kemenangan pertama skuad arahan Gian Piero Gasperini dalam tiga pertandingan terakhir. Atalanta kini masih belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan beruntun usai lockdown. Jika ditarik ke belakang, Luis Muriel dan kawan-kawan belum kalah dalam 19 pertandingan Liga Italia 2019-2020 secara beruntun. Mereka bahkan belum mengecap hasil negatif sepanjang 2020. Pindah ke Stadion Mapei, ada laga Sassuolo vs AC Milan. Ulasan menjelang pertandingan menjanjikan sebuah partai yang menarik. Hasil akhir laga tersebut memang tipis, yakni 2-1 untuk kemenangan I Rossoneri. Namun, pertandingan berjalan kurang seimbang pada 45 menit terakhir. Neroverdi harus bermain dengan 10 orang setelah Mehdi Bourabia diusir wasit jelang turun minum. Sebelum itu, dua gol Zlatan Ibrahimovic (19’ dan 45+2’) sudah membuat tim tamu memimpin saat jeda. Skor akhir tidak berubah karena kedua kesebelasan gagal memanfaatkan peluang. Berikut hasil laga Liga Inggris dan Italia 2019-2020, Rabu 22 Juli

