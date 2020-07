KOMPETISI Liga Inggris 2019-2020 baru saja melaksanakan beberapa pertandingan pekan ke-37, yang mana berlangsung pada hari ini, Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. Tepatnya hanya ada dua pertandingan saja yang tersaji dini hari tadi, yakni antara Watford vs Manchester City dan Aston Villa yang melawan Arsenal.

Pertama mari membahas Watford vs Man City terlebih dahulu. Pada laga yang berlangsung di Stadion Vicarage Road itu, Man City mampu tampil menggila hingga membuat tim tuan rumah tak berdaya.

Berkat penampilan yang apik tersebut, Man City berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor besar 4-0 atas Watford. Raheem Sterling layak disebut pahlawan dan man of the match dari laga Watford vs Man City itu karena mantan penggawa Liverpool tersebut menjadi orang yang membuka keran gol timnya di pertandingan itu.

Baca Juga: Aston Villa vs Arsenal, The Gunners Takluk 0-1

Tepatnya Sterling berhasil mencetak gol di menit 31 berkat sumbagsih assist dari Kyle Walker. Pada menit 40, Sterling pun memiliki kesempatan untuk menggandakan keunggulan Man City dari titik putih.

Sayangnya, Sterling gagal melakukan eksekusi penalti tersebut. Meski begitu, Sterling nyatanya langsung membalas kegagalan itu dengan langsung menendang bola yang hanya bisa dimentalkan sebelumnya oleh kiper Watford, Ben Fostrer. Dua gol terakhir Man City pun diciptakan oleh Phil Foden di menit 63 dan Aymeric Laporte ketika laga memasuki menit ke-66.

Laga selanjutnya, Arsenal secara memalukan gagal memetik kemenangan dari markas Aston Villa. Berstatus sebagai tim tamu, Arsenal sudah terlihat kesulitan menembus pertahanan Villa hingga akhirnya kalah 0-1. Bahkan sampai pertandingan selesai tak ada satu pun shot on goal yang diciptakan The Gunners.

Dengan hasil itu, maka Arsenal harus memupuskan niat mereka untuk tampil di kompetisi Liga Eropa melalui jalur posisi enam besar. Sebab dengan Liga Inggris yang menyisakan satu pertandingan lagi membuat Arsenal yang hanya bisa meraih poin maksimal 56 poin takkan mungkin mampu menyingkirkan Wolverhampton Wanderers yang berada di urutan keenam dengan total 59 poin saat ini. Sementara itu, kemenangan atas Arsenal membuat harapan Villa untuk lolos dari zona degradasi semakin besar. Mereka hanya perlu memenangkan satu laga terakhir melawan West Ham United dan berharap Watford kalah saat berjumpa Arsenal pada akhir pekan nanti. Berikut Hasil Laga Liga Inggris Semalam: Watford 0-4 Manchester City Aston Villa 1-0 Arsenal

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya