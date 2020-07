APAKAH mungkin kita memiliki kembaran dari orangtua yang berbeda. Bahkan kembaran kita berasal dari negara yang berbeda.

Ada istilah namanya doppelganger, yaitu memiliki kembaran yang tidak berhubungan darah. Kembaran ini memiliki wajah yang sangat mirip. Matanya sama, hidungnya sama bahkan punya tahi lalat sama dengan Anda.

Namun, apakah doppelganger itu benar-benar ada? Di sisi sepakbola kemungkinan doppelganger ada.

Berikut 5 Pesepakbola yang mirip artis:

5. Pepe-Red Skull

Tahu karakter Red Skul? Dia adalah karakter fiksi ada dalam komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics. Karakter Red Skull pertama muncul di komik Captain America.

Red Skull berpenampilan plontos dengan rahang pipi yang kuat. Bentuk wajahnya mirip dengan mantan bek Tim Nasional (Timnas) Portugal, Kepler Laveran Lima Ferreira alias Pepe.

Pepe juga sering mencukur rambutnya hingga gundul. Bila dilihat seksama, rahang mantan bek Real Madrid ini juga menonjol, mirip dengan Red Skull.

4. Daniel Carvajal-Dan Bilzerian

Dan Bilzerian, salah satu selebritas terpopuler di Instagram. Ia dikenal dengan gaya hidup; minuman keras, mobil, judi, dan wanita.

Ia memiliki tubuh yang besar dan berotot. Di sepakbola, ada versi lebih kecil Dan Bilzerian. Dia adalah bek kanan Real Madrid, Daniel Carvajal.

Keduanya memiliki bentuk wajah yang agak mirip, serta selalu memelihara janggut tebal mereka.

3. Thiago Silva- Ansel Elgort

Ansel Elgort adalah seorang aktor, penyanyi dan DJ asal Amerika Serikat. Ia dikenal karena memainkan karakter Augustus Waters dalam film The Fault in Our Stars keluaran 2014.

Wajah Elgort mirip dengan kapten Paris Saint-Germain (PSG) Thiago Silva. Keduanya terlihat seperti kakak-adik.

Namun saat berbicara ke bentuk tubuh, Elgort kalah jauh dari Silva yang lebih berisi.

2. Andrea Pirlo-Chuck Norris

Carlos Ray Norris alias Chuck Norris merupakan aktor asal Amerika Serikat (AS). Ia terkenal dalam film-film laga yang dimainkannya.

Chuck Norris juga terkenal karena wajahnya selalu ditumbuhi dengan brewok. Ia juga mengusasi Karate, Chun Kuk Do, Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu Brasil, Judo.

Jika Chuck Norris mengusasi beberapa seni ilmu bela diri, tidak dengan Andrea Pirlo.

Pirlo merupakan mastro di dunia sepabkola. Umpan-umpan serta visinya memainkan dari lini tengah, sangat memudahkan klub yang dibelanya meraih titel juara. Pirlo juga terkenal akan brewoknya.

1. Boubacar Barry- Tupac Shakur

Tupac Shakur atau lebih populer dengan nama 2pac adalah salah satu rapper yang paling berpengaruh sepanjang masa. Meski telah meninggal karena ditembak pada 1996 di Las Vegas, ia tetap dihormati.

2pac memiliki ciri khas di bentuk hidungnya meski dia keturunan Afrika-Amerika. Bentuk hidung 2pac mancung, semakin ke ujung making runcing, mirip orang-orang dari Arab

Sama juga dengan kiper Pantai Gading, Boubacar Barry. Wajahnya juga mirip dengan Tupac Shakur alias 2pac.