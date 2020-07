OSLO – Kompetisi Bundesliga 2019-2020 telah resmi berakhir. Karena telah usai, maka para pemain yang membela klub di Liga Jerman itu sudah diperbolehkan untuk bepergian ke mana saja. Seperti yang dilakukan oleh striker Borussia Dortmund, Erling Haaland yang memutuskan untuk pulang kampung.

Haaland kembali ke Norwegia untuk menikmati masa liburannya usai berjuang keras bersama Dortmund di sisa musim 2019-2020. Namun, sayangnya liburan Haaland itu sedikit terganggu dengan sebuah insiden yang terjadi di sebuah kota di daerah Norwegia.

Maksud hati ingin bersenang-senang di sebuah kelab malam, Haaland justru mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak keamanan tempat hiburan tersebut. Penyerang berusia 19 tahun itu tepatnya diusir oleh pihak keamanan dengan alasan yang tak jelas.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw— Football Tweet (@Football__Tweet) July 12, 2020