LONDON – Gelandang Chelsea, Mason Mount, mengunggah sebuah foto di akun Twitter-nya @masonmount_10. Dalam foto tersebut, terlihat Mount mengenakan jersey Chelsea musim 2005-2006, yang mana masih disokong apparel lokal, Umbro.

Saat itu, Mount masih berusia enam tahun dan menyebut laga tersebut sebagai pertandingan pertamanya dengan balutan seragam The Blues –julukan Chelsea. “Laga pertama saya, sekali biru tetap biru,” tulis Mount di akun Twitter-nya.

My first game, once a blue always a blue 💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/F9GMTziqyJ— Mason Mount (@masonmount_10) April 15, 2020