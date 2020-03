MILAN – Penggawa Inter Milan, Ashley Young saat ini tengah terkurung di Italia karena adanya wabah virus corona. Ia tak bisa pergi karena adanya larangan ke luar rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Kini, hampir sepakan lebih sudah Young harus berdiam diri di rumahnya untuk melakukan isolasi diri. Namun, terkadang ia terpaksa harus pergi dari kediamannya karena harus melakukan belanja di supermarket.

Hi everyone, just wanted to share my thoughts given I'm currently living in Italy, the epicentre of the virus.— Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020