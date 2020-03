TURIN – Penggawa Juventus, Paulo Dybala sudah dikonfirmasi terjangkit virus corona. Ia bahkan tak sendirian karena kekasihnya, Oriano Sabatini, juga dinyatakan positif terinfeksi virus yang disebut Covid-19 tersebut.

Kabar tersebut lantas membuat heboh dunia sepakbola, terutama para pendukung Juventus. Ucapan semangat pun langsung ramai-ramai disampaikan dunia untuk Dybala di media sosialnya tersebut.

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.