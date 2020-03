MALANG – Arema FC memiliki tugas menjamu Persib Bandung dalam laga lanjutan pekan kedua Liga 1 2020 pada Minggu 8 Maret. Laga yang awalnya dijadwalkan pada pukul 18.30 WIB itu memiliki potensi bakal dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Arema dan Persib sejatinya memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan panas. Maka itu terdapat dari pihak kepolisian usulan untuk memajukan waktu pertandingan dengan alasan keamanan. Sebab, jika pertandingan dihelat pada malam hari dinilai lebih rawan terjadi kerusuhan.

Menanggapi hal tersebut, Media Officer Arema FC, Sudarmaji, menerangkan bahwa untuk saat ini belum ada keputusan mengenai perubahan jadwal. Sebab, hal itu hanya bisa diputuskan oleh PT Liga Indonesia Baru yang memiliki wewenang mengubah waktu pertandingan.

“Belum ada keputusan perubahan jam kick off laga Arema vs Persib sejauh ini. Jam kick off dipindah ke sore hari itu usulan dari kepolisian sebagai pihak pengamanan pertandingan,” terang Sudarmaji, seperti dikutip dari Wearemania, Rabu (4/3/2020).

“Keputusan bukan pada klub, tapi PT LIB. Kami sudah menyampaikan usulan perubahan jam kick off menjadi pukul 15.30 kepada mereka. Belum ada jawaban, karena PT LIB juga harus bicara lebih dulu dengan pihak televisi sebagai pemegang hak siar,” sambungnya. Sementara itu, pihak Arema sendiri mengaku siap jika memang jam bertanding harus dimajukan. Mereka tak mempermasalahkan apakah pertandingan akan dihelat pada sore hari ataupun malam.