TURIN – Laga Juventus melawan Inter Milan resmi ditunda yang sedianya akan berlangsung di Allianz Stadium pada Senin 2 Maret 2020 dini hari WIB. Keputusan tersebut dibuat pada hari ini (29/2/2020) malam WIB karena kekhawatiran terhadap wabah virus korona, seperti dilansir dari Football Italia.

Tak hanya Juventus vs Inter, empat laga lainnya di Liga Italia pada pekan ini juga terpaksa ditunda. Keempat laga tersebut adalah Udinese vs Fiorentina, AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL dan Sassuolo vs Brescia.

Kelima laga tersebut akan mengalami penjadwalan ulang pada 13 Mei 2020. Akan tetapi, pada tanggal tersebut akan ada gelaran Final Coppa Italia yang memungkinkan lima laga itu kembali diundur pada 20 Mei 2020.

Keputusan untuk menunda lima pertandingan itu pun cukup mendadak. Karena pada Kamis, 27 Februari 2020 beberapa laga akan tetap berjalan tetapi tanpa penonton, termasuk laga Juventus vs Inter. Namun, situasi itu berubah lagi setelah pada pagi waktu setempat atau sore WIB, Pemerintah Italia dan otoritas sepakbola menjalani pertemuan darurat.

Akibat keputusan tersebut, klub-klub tak ingin laga tersebut dibatalkan dan memberi keuntungan kepada salah satu pihak. Karena itu, pembatalan laga akan mengalami penjadwalan ulang pada 13 Mei 2020. Itu satu-satunya tanggal yang tersedia dalam waktu dekat karena Juventus dan Inter menjalani pekan sibuk karena sama-sama berada di Coppa Italia dan kompetisi Eropa. Pada pekan lalu, Inter vs Sampdoria juga dibatalkan dan masih perlu melakukan penjadwalan ulang. Kini yang akan menjadi masalah besar jika Inter mencapai Final Coppa Italia, maka jadwal harus mengalami perubahan lagi. Sebab final akan berlangsung pada 13 Mei 2020. Pengumuman besar ini pun sangat terasa untuk laga Udinese vs Fiorentina. Pasalnya pembatalan dilakukanydalam waktu kurang dari enam jam sebelum kick-off. Terlebih Fiorentina telah melakukan perjalanan menuju markas Udinese.