MILAN – AC Milan memilki kewajiban menjamu Genoa akhir pekan ini, Minggu 1 Maret 2020 malam WIB, dalam lanjutan giornata ke-26 Liga Italia 2019-2020. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Gazetta dello Sport, Jumat (28/2/2020), Milan sebenarnya telah menghubungi pihak penyelenggara Liga Italia untuk menunda pertandingan tersebut.

Saat ini di Italia sejatinya tengah merebak Virus Korona. Tercatat, sedikitnya 655 orang dinyatakan telah terjangkit virus tersebut dan 17 di antaranya meninggal dunia. Hal itu kemudian membuat Pemerintah Italia mengambil langkah tegas, termasuk dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola.

Virus Korona yang tengah mewabah di Italia sejtinya banyak menjangkiti wilayah Utara. Maka dari itu, untuk giornata ke-26 Liga Italia 2019-2020 akhir pekan ini, sejumlah pertandingan pun bakal digelar secara tertutup, termasuk laga Milan kontra Genoa yang dilangsungkan di San Siro.

Kondisi tersebut kemudian membuat pihak Milan mengajukan permintaan kepada penyelenggara liga untuk menunda pertandingan. Sebab, mereka ingin agar laga kontra Genoa tetap bisa disaksikan para suporter secara langsung di stadion.

Kendati demikian, permintaan Milan tersebut ditolak oleh pihak penyelenggara. Mereka menjelaskan bahwa jadwal kompetisi saat ini sudah padat. Apalagi, beberapa pertandingan Liga Italia pekan lalu juga mengalami penundaan.

Maka dari itu, pihak penyelenggara tak menyetujui permintaan Milan karena mereka khawatir akan mengacaukan jadwal yang sudah dibuat dan liga tak bisa selesai tepat waktu. Selain laga Milan kontra Genoa, sebanyak empat pertandingan lainnya juga akan digelar tanpa penonton akhir pekan ini, yaitu Juventus vs Inter Milan, Udinese vs Fiorentina, Parma vs SPAL, dan Sassuolo vs Brescia.