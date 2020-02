ROMA – Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mempertimbangkan untuk menunda seluruh laga pekan ke-26 Liga Italia 2019-2020 yang berlangsung akhir pekan ini. Conte mengaku satu minggu bukanlah waktu yang ideal untuk menunda seluruh ajang olahraga akibat merebaknya Virus Korona di Italia.

Akhir pekan lalu sebanyak 42 pertandingan sepakbola di wilayah Lombardia dan Veneto, tepatnya di kompetisi Serie C dan Serie D ditunda. Sebab, di Italia ada 150 orang yang terjangkit Virus Korona dan tiga di antaranya meninggal dunia.

(Stadion Giuseppe Meazza batal gelar laga Inter vs Sampdoria)

Tidak hanya kompetisi sepakbola divisi rendah, beberapa laga Serie A (Liga Italia) pun juga mengalami penundaan. Setidaknya ada empat pertandingan yang ditunda yakni Inter Milan vs Sampdoria, Torino vs Parma, Hellas Verona vs Cagliari dan Atalanta vs Sassuolo.

BACA JUGA: Imbas Virus Korona, Seluruh Laga Liga Italia Disarankan Ditunda

Pada Jumat 28 Februari 2020 dini hari WIB, Inter akan menjamu Ludogorets Razgrad di lanjutan leg II babak 32 besar Liga Eropa 2019-2020. Jika pun digelar sesuai jadwal, laga kemungkinan dilangsungkan tanpa penonton.

“Saya tidak berpikir dengan menunda pertandingan olahraga selama satu minggu, dapat memperlambat penularan sehingga kemudian kami dapat melanjutkan kompetisi. Kami terus memantau situasi dan akan mengevaluasi. Kami akan melihat evolusi penularan dan mengevaluasi kemungkinan menunda semua pertandingan akhir pekan ini,” kata Conte mengutip dari Football Italia,Senin (24/2/2020). Jika benar ditunda, hal itu berarti laga Juventus vs Inter Milan takkan digelar sesuai jadwal. Sebelumnya, laga direncanakan digelar pada Senin 2 Maret 2020 pukul 02.45 WIB.