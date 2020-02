GENOA – Tiga pertandingan Liga Italia 2019-2020 pekan 24 ditunda setelah wabah virus Korona menyebar di wilayah utara, terutama yang digelar Minggu 23 Februari. Namun, ada dua laga yang tetap digelar yakni Genoa vs Lazio dan AS Roma vs Lecce sehingga muncul kritik keras.

Penundaan tersebut dilakukan setelah adanya pengumuman pada Sabtu 22 Februari 2020 larut malam waktu setempat. Tiga laga yang ditunda tersebut, yakni Inter Milan vs Sampdoria, Atalanta vs Sassuolo, dan Hellas Verona vs Cagliari, berada di wilayah dengan jumlah kasus virus Korona tertinggi.

Sementara itu, laga Genoa vs Lazio dan AS Roma vs Lecce tetap digelar sesuai jadwal. Hal itu dikritik oleh Direktur Olahraga Genoa, Francesco Marroccu. Menurutnya, demi kesatuan semua jadwal Liga Italia harus ditunda selama penyebaran virus Covid-19 tersebut.

“Kami sangat menghormati keputusan yang diambil oleh Otoritas Italia. Akan tetapi, permintaan kami adalah untuk memastikan kesatuan dari turnamen ini,” ucap Francesco Marroccu, sebagaimana diwartakan Football Italia, Senin (24/2/2020). “Karena itu, jika situasi tidak berubah, mereka sebaiknya menunda semua pertandingan Liga Italia selama penyebaran virus Korona, daripada hanya beberapa pertandingan saja di wilayah tertentu,” sambung pria berkebangsaan Italia tersebut. Penyebaran virus Korona memang hanya terpusat di wilayah Italia Utara. Pemerintah setempat memutuskan untuk meniadakan kegiatan publik hingga 1 Maret 2020 di wilayah tersebut, terutama di Lombardia, Piedmonte, Reggio-Emilia, dan Veneto.