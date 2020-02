SURABAYA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur (Jatim) memastikan laga final Piala Gubernur Jatim 2020 yang mempertemukan Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta digelar di Surabaya. Nantinya, laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya dengan kehadiran penonton pada Kamis 20 Februari 2020 malam WIB.

Hal itu sesuai rapat koordinasi keamanan yang digelar di Polda pada Minggu 16 Februari 2020. Dalam rapat tersebut disebutkan jika Persebaya memenangkan pertandingan dan lolos final, maka pertandingan akan digelar di GBT.

(Laga Persebaya vs Arema di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020)

"Sekarang tinggal Panpel Persebaya siap atau tidak, minimal penggunaan stadionnya dulu. Kalau keamanan hasil Rakorpam (Rapat Koordinasi Keamanan) Polda kan tadi," ucap Amir Burhannudin selaku Sekretaris Asprov PSSI Jatim saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2020).

Ia menambahkan sesuai kesepakatan antara pihak penyelenggara dan keamanan pertandingan final akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Kamis malam. "Ya kalau rencana mainnya Kamis malam jam 18.30 WIB," ucapnya.

Sebagai informasi, gelaran turnamen pramusim Piala Gubernur Jawa Timur 2020 telah memasuki babak final dan mempertemukan Persebaya vs Persija. Sebelumnya, laga semifinal yang mempertemukan Persija vs Madura United dan Arema FC vs Persebaya digelar tanpa penonton.

Namun, alih-alih suasana berjalan aman, justru suasana di luar stadion berlangsung memanas. Kelompok suporter Aremania (suporter Arema) dan Bonek (suporter Persebaya) yang terkenal memiliki rivalitas tinggi justru pecah bentrokan yang membuat setidaknya tujuh unit sepeda motor terbakar dan dua orang oknum suporter Bonek yang mendapat perawatan.