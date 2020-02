BANGKALAN – Madura United akan menjamu Persebaya Surabaya di matchday pamungkas Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020, Jumat (14/2020) mulai pukul 15.30 WIB. Kemenangan menjadi bidikan kedua tim dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan tersebut.

Sebab, tim yang meraih kemenangan di laga kali ini akan lolos ke semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 yang digelar Senin 17 Februari 2020. Saat ini, setelah melalui dua pertandingan, Madura United duduk di posisi kedua dengan koleksi empat angka.

(Madura United siap hadapi Persebaya. Foto: Laman resmi Madura United)

Sementara Persebaya berada di tempat kedua dengan raihan tiga poin. Karena itu, siapa pun yang memenangi laga ini dipastikan melaju ke empat besar, tanpa harus memikirkan hasil pertandingan lain yang mempertemukan Bhayangkara FC vs Persik Kediri nanti malam.

Bek Persebaya, Rizky Ridho, siap tampil habis-habisan jika diturunkan pelatih Aji Santoso. Palang pintu yang juga personel Timnas Indonesia U-19 itu tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan sang pelatih.

"Saya hanya ingin membayar kepercayaan jika diturunkan pelatih nanti. Ketika mendapatkan kepercayaan, saya harus bisa memberikan kontribusi dan meminimalkan kesalahan," kata Rizky mengutip dari laman resmi Persebaya, Jumat (14/2/2020).

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Madura United vs Persebaya jangan khawatir. Selain dapat disaksikan di MNCTV, laga Madura United vs Perebaya bisa Anda tonton di Okezone via live streaming mulai pukul 15.00 WIB. Laga Madura United vs Persebaya dapat disaksikan di sini.