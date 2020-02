MALANG – Arema FC akan memulai perjuangan mereka di Piala Gubenur Jawa Timur (Jatim) 2020 dengan menghadapi klub asal Malaysia, Sabah FA. Laga sendiri akan dilangsungkan di markas Arema yakni Stadion Kanjuruhan pada Selasa (11/2/2020) mulai pukul 19.00 WIB.

Pelatih Arema FC, Mario Gomez, membidik kemenangan di laga perdana ini. Bahkan tak hanya sekadar meraih kemenangan, pelatih berpaspor Argentina itu juga berupaya membawa Singo Edan –julukan Arema FC– menjadi kampiun Piala Gubernur Jatim 2020, layaknya yang pernah dicapai Arema sebelumnya pada 2013.

Namun, eks asisten pelatih Hector Cuper itu tak sekadar membidik trofi di ajang ini. Sebab, menjadi percuma jika Arema menjadi kampiun turnamen pramusim, namun memble di kompetisi resmi.

Hasil musim lalu dapat dijadikan rujukan. Sekadar informasi, Arema FC keluar sebagai jawara Piala Presiden 2019 yang merupakan turnamen pramusim tahun lalu. Namun, di Liga 1 2019 atau kompetisi resmi, Dendi Santoso dan kawan-kawan hanya menyelesaikan kompetisi di tangga kesembilan.

“Saya tahu, musim lalu Arema memang juara Piala Presiden, tapi di Liga 1 finis di peringkat berapa? Sembilan kan? Tentu musim ini kami tidak ingin finis di posisi sembilan,” kata Gomez mengutip dari Wearemania, Selasa (11/2/2020).

