MALANG – Persija Jakarta akan menghadapi Persela Lamongan di matchday pertama Grup B Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020. Laga sendiri akan dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan pada Selasa (11/2/2020) mulai pukul 15.30 WIB.

Macan Kemayoran –julukan Persija– datang ke turnamen ini dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain top Persija yang baru mereka daratkan seperti Evan Dimas, Marco Motta dan Marc Klok ikut serta dalam turnamen pramusim ini.

Pelatih Persija Sergio Farias siap memberikan hasil optimal di turnamen ini. Tidak tanggung-tanggung, eks pelatih Pohang Steelers itu siap membawa Persija juara Piala Gubernur Jatim 2020.

“Persija adalah tim besar dan didukung dengan suporter yang besar. Walau ini hanya turnamen pramusim, kami akan berjuang untuk menyelesaikan turnamen dengan baik,” kata Farias saat menghadiri sesi konferensi pers yang digelar di Malang, kemarin.

Meski disebut-sebut Los Galacticos-nya Indonesia, Persija dijamin takkan mudah menundukkan Persela. Sebab, Persela racikan Nil Maizar juga berbenah jelang turun di kompetisi 2020.

Terbaru, klub yang bermarkas di Stadion Surajaya itu mendatangkan eks gelandang Tim Nasional Indonesia, Ahmad Bustomi. Selain itu, Persela juga mendaratkan Jasmin Mecinovic, bek asal Makedonia yang pada medio Januari 2020 sempat menjalani trial bersama Persija.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Persija vs Persela jangan khawatir. Selain dapat menyaksikannya di MNCTV mulai pukul 15.00 WIB, Anda juga bisa menontonnya di Okezone via live streaming.