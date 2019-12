LIVERPOOL – Bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk, mengaku tak ingat ada kejadian tangannya menyentuh bola saat timnya menjamu Wolverhamtpon Wanderers di laga pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020, Senin (30/12/2019) dini hari WIB. Ia justru baru tahu kalau permasalahan dirinya handsball itu terjadi usai laga berakhir.

Kemenangan tipis 1-0 Liverpool atas Wolverhampton di Stadion Anfield pada dini hari tadi memang cukup menuai kontroversi. Ada beberapa keputusan wasit serta VAR (Video Assistant Referee) yang dianggap telah merugikan Wolverhampton.

VAR say Virgil van Dijk's handball in the build-up to Sadio Mane's goal was 'inconclusive.' 🤔 pic.twitter.com/nI1yrWQtn4