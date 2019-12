DOHA – Mantan penggawa Manchester City, Yaya Toure, menilai kalau saat ini Liverpool memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara Liga Inggris 2019-2020. Toure berani bicara seperti itu sebab saat ini ia melihat keunggulan poin yang dimiliki Liverpool atas Man City.

Saat ini Liverpool merupakan pemimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 49 poin. Tim berjuluk The Reds itu unggul 10 poin atas Leicester City yang menempati posisi kedua dan 14 angka lebih banyak dari Man City di tempat ketiga.

Menurut Toure, bukan hal yang mudah bagi Man City maupun Leicester untuk mengejar perolehan poin Liverpool tersebut. Apalagi, The Reds juga menampilkan performa konsisten dengan tak pernah mendera kekalahan di sepanjang musim ini. Maka dari itu, Toure pun menilai kalau Liverpool layak menjadi juara.

“Liverpool hebat, mereka bermain sangat baik dan mereka pantas mendapatkan posisi mereka saat ini. Ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi Liverpool adalah tim yang bagus dan mereka terlihat jauh lebih kuat dari tahun lalu,” sebut Toure, melansir dari Four Four Two, Jumat (20/12/2019).

“Cara saya melihat City adalah penampilan mereka tahun ini cukup rumit. Liverpool memiliki peluang bagus dengan 10 poin di depan. Ketika Anda melihat liga hari ini ada beberapa tim yang cukup kecewa, seperti Arsenal dan beberapa lainnya, tetapi Liverpool memiliki peluang untuk mendapatkan penghargaan tahun ini," sambung Toure. Saat ini Toure sejatinya tengah berada di Doha sebagai tamu undangan FIFA untuk menyaksikan Piala Dunia Klub. Dalam turnamen tersebut, Liverpool berhasil menembus partai final dan akan berhadapan dengan Flamengo pada Minggu 22 Desember 2019 dini hari WIB.