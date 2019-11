BERGAMO – Skuad Atalanta memulai latihan perdana mereka untuk memulai musim 2019-2020 pada Kamis 11 Juli 2019. Di luar pemain-pemain yang turun di Copa America 2019, para personel Atalanta sudah bergabung untuk berlatih di bawah asuhan Gian Piero Gasperini.

Dari sekian pemain Atalanta yang sudah bergabung, Matteo Pessina jadi yang paling menarik perhatian. Gelandang 22 tahun itu membawa tote bag berlogo salah satu situs porno ternama, Pornhub.

We’ve seen a lot of different tote bag designs but this one is a first.



Matteo Pessina turns up to training rocking a PornHub bag that has apparently been signed by pornstars.



Take it whatever way you like. pic.twitter.com/XjgfQl4a4J— TCD (@theculturedivis) July 11, 2019