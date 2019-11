TURIN – Gonzalo Higuain menjalani tes medis di J-Medical pada Rabu 10 Juli 2019. Rangkaian itu dilakukan Higuain jelang menjalani musim baru bersama Juventus. Sebelum menjalani tes medis, El Pipita –julukan Higuain– sempat melayani permintaan tanda tangan yang diajukan fans Juventus.

Ketika melayani para penggemar, ada sejumlah suporter yang menyanyikan sebuah chant. Chant itu berisi ‘Gonzalo rest con noi’ yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ‘Gonzalo tetap bersama kami’.

Juventus fans sing: 'Gonzalo resta con noi' as #Higuain leaves the J|Medical



'Gonzalo stay with us'



