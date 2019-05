LIVERPOOL – Lionel Messi benar-benar terpukul setelah Barcelona kalah 0-4 dari Liverpool di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019. Akibat kekalahan tersebut, Barcelona tersingkir dari Liga Champions 2018-2019 karena kalah agregat 3-4 dari Liverpool.

Kelar pertandingan, La Pulga –julukan Messi– pun tidak kuasa menahan sedihnya. Pesepakbola 31 tahun itu berjalan sendirian di tengah Stadion Anfield. Ia berjalan menuju ruang ganti Stadion Anfield.

Lionel Messi broke down in tears at dressing room after his dream of winning the Champions Leaguefor a fifth time with Barcelona collapsed against Liverpool. pic.twitter.com/n7GpKGjQGt— Castle of the Kop (@castleofthekop) May 8, 2019