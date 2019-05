LIVERPOOL – Liverpool menang 4-0 atas Barcelona di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung di Stadion Anfield pada Rabu 8 Mei 2019 dini hari WIB. Berkat kemenangan tersebut, The Reds –julukan Liverpool– lolos ke final karena unggul agregat 4-3 atas Barcelona.

Liverpool tampil apik di laga tersebut juga karena andil fans setia mereka yang sedari awal pertandingan tidak henti-hentinya memberi dukungan. Sekira 50 ribu suporter tuan rumah memberikan dukungan kepada Jordan Henderson dan kawan-kawan hingga akhirnya meraih kemenangan sensasional.

Ternyata, fans Liverpool tidak hanya memberi dukungan kepada timnya. Mereka juga membantu mengintimidasi skuad Barcelona di hari pertandingan. Pada Selasa 7 Mei 2019 dini hari waktu Inggris, ratusan fans Liverpool mengunjungi hotel tempat skuad Barcelona menginap.

Mereka tidak masuk ke wilayah hotel, namun keberadaan mereka tidak jauh dari tempat penginapan tersebut. Di sana, ratusan fans Liverpool menyalakan kembang api berdaya ledak besar. Tujuan mereka jelas, yakni menganggu tidur para pemain Barcelona.

Saat itu, kembang api dinyalakan dari pukul 02.00 hingga 04.30 pagi waktu Inggris. Karena itu, usaha yang dilakukan ratusan Liverpool membuahkan hasil. Sebab pada akhirnya, Liverpool mampu membalikkan kedudukan, setelah kalah 0-3 di pertemuan pertama.

Liverpool fans setting off fireworks outside the Barcelona team hotel last night 😅 (🎥@madeinliverpool) pic.twitter.com/4FsdcvYR0B— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) May 7, 2019