AMSTERDAM – Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, belum mau berbicara banyak mengenai laga Final Liga Champions 2018-2019 kontra Liverpool. Pria asal Argentina itu memilih untuk mengucapkan selamat kepada Jurgen Klopp dan anak asuhnya karena berhasil melaju ke final.

Liverpool lebih dulu melaju ke final setelah mengandaskan Barcelona 4-0 (agregat 4-3) pada leg kedua Semifinal Liga Champions, Rabu 8 Mei 2019 dini hari WIB. Spurs lantas menyusul setelah menaklukkan Ajax Amsterdam 3-2 (agregat 3-3) di Stadion Johan Cruyff Arena, Kamis (9/5/2019) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut tidak diperoleh dengan mudah karena Son Heung-min dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-2 di babak pertama. Beruntung, trigol Lucas Moura di babak kedua sukses mengantarkan Tottenham Hotspur ke partai puncak berkat keunggulan jumlah gol tandang.

“Biarkan saya sedikit rileks. Masih banyak waktu berbicara soal Liverpool. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Jurgen Klopp dan seluruh pemain Liverpool karena menurut saya mereka luar biasa,” tutur Mauricio Pochettino, mengutip dari Four Four Two, Kamis (9/5/2019).

“Kami sangat menikmati laga-laga mereka melawan Barcelona. Mereka juga adalah para pahlawan dan tentu saja menakjubkan ada dua klub Inggris di final. Sesuatu yang akan kami nikmati,” imbuh pria berusia 47 tahun tersebut.

Partai final antarsesama tim Inggris tersebut akan dihelat pada Minggu 2 Juni 2019 dini hari WIB di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Spanyol. Tottenham Hotspur akan menjalani laga final pertamanya sepanjang sejarah klub, sementara bagi Liverpool ini adalah final yang kesembilan.

(fmh)