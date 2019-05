AMSTERDAM – Pelatih Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, menurunkan dua pemain beragama islam yakni Noussair Mazraoui dan Hakim Ziyech di laga kontra Tottenham Hotspur dini hari WIB. Apresiasi besar layak diberikan kepada Mazraoui dan Ziyech yang tetap menjalankan ibadah puasa meski harus berpeluh keringat di laga sengit tersebut.

Laga Ajax vs Tottenham digelar pada pukul 21.00 malam waktu Belanda, atau 02.00 WIB. Sekadar informasi, adzan maghrib di sana baru berkumandang sekira pukul 21.24 WIB. Karena itu, ketika pertandingan memasuki menit 24, Mazaraoui dan Ziyech langsung berbuka puasa dengan meminum air yang diberikan tim medis Ajax.

Mazraoui and Ziyech are apparently fasting for Ramadan and had to wait til the 24th minute of tonight’s game before refueling. Whatever they had, certainly did the trick for Ziyech #AJATOT pic.twitter.com/95Op5s7NUi— Matt Spiro (@mattspiro) May 8, 2019