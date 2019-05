LIVERPOOL dan Tottenham Hotspur menciptakan All English Final di Liga Champions 2018-2019. Pertemuan dua klub dari satu negara di partai puncak Liga Champions bukanlah yang pertama terjadi. Laga Liverpool vs Tottenham merupakan yang ketujuh sepanjang penyelenggaraan kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

Momen pertama terjadi pada 1999-2000, saat terciptanya All Spanish Final yang mempertemukan Real Madrid vs Valencia. Dalam laga yang digelar di Stade De France itu, Los Blancos –julukan Madrid– menang 3-0 lewat gol-gol dari Fernando Morientes, Steve McManaman dan Raul Gonzalez.

Kemudian, All Italian Final yang mempertemukan AC Milan dan Juventus terjadi di final edisi 2002-2003 yang berlangsung di Stadion Old Trafford. Setelah skor sama kuat hingga 120 menit pertandingan, Milan mengalahkan Juventus via adu penalti dengan skor 3-2.

Setelah Spanyol dan Italia, giliran All English final tercipta di edisi 2007-2008 yang mempertemukan Manchester United dan Chelsea. Setelah bermain sama kuat 1-1 hingga perpanjangan waktu, The Red Devils –julukan Man United – menang adu penalti 6-5 atas Chelsea.

Pertemuan keempat klub satu negara di final Liga Champions tercipta pada 2012-2013, saat dua wakil Jerman bertemu di partai puncak. Saat itu, Bayern Munich menjadi jawara setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-1.

Selanjutnya edisi kelima (2013-2014) dan keenam (2015-2016) mempertemukan klub yang sama, yakni Madrid dan Atletico Madrid (All Spanish Final). Dalam dua final itu, Madrid menjadi rajanya setelah menang 4-1 pada 2013-2014 dan 5-3 (via adu penalti) di edisi 2015-2016.

Berikut 7 final Liga Champions yang pertemukan klub 1 negara:

1999-2000: Real Madrid 3-0 Valencia

2002-2003 AC Milan 0-0 Juventus (3-2)

2007-2008: Manchester United 1-1 Chelsea (6-5)

2012-2013: Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund)

2013-2014: Real Madrid 4-1 Atletico Madrid

2015-2016: Real Madrid 1-1 Atletico Madrid (5-3)

*dalam kurung adu penalti.

