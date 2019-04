MANCHESTER – Manchester United bakal menjamu Barcelona di laga leg pertama babak perempatfinal Liga Champions 2018-2019. Menanggapi pertandingan tersebut, mantan kapten Barcelona, Xavi Hernandez, memandang kalau Man United sangat bergantung kepada Paul Pogba dalam membangun serangan.

Xavi tidak memungkiri kalau Pogba adalah pemain jempolan. Kebangkitan Man United di era Ole Gunnar Solskjaer dinilai Xavi karena adanya peran besar Pogba. Akan tetapi, hal itu juga bisa menjadi masalah, karena jika Pogba tak menampilkan performa yang bagus, permainan Man United akan berantakan. Seperti yang terjadi pada laga leg pertama babak 16 besar antara Man United kontra PSG.

(Baca juga: Valverde Targetkan Barcelona Menang atas Man United)

“Sangat tergantung kepada Pogba. Sejak pelatih baru mengambil alih - dia terlihat sebagai pemain yang baru. Jika mereka ingin menjadi kompetitif di lini tengah, dia (Pogba) perlu menunjukkan dominasi fisiknya dan itu akan memberikan para pemain lini tengah di sekelilingnya juga kepercayaan diri," jelas Xavi, menukil dari Four Four Two, Rabu (10/4/2019).

Sementara itu, Xavi memandang lini tengah Barcelona lebih baik. Karena Barca memiliki sejumlah pemain berpengalaman di sektor gelandang. Selain itu, Blaugrana juga tidak hanya bergantung kepada satu pemain saja.

“Ada begitu banyak pengalaman dan bakat di lini tengah Barcelona sehingga saya yakin mereka akan berusaha mengendalikan lini tengah di pertandingan. Pemain seperti (Sergio) Busquets dan (Ivan) Rakitic tahu apa yang diperlukan untuk memimpin lini tengah di pertandingan-pertandingan besar Eropa - dan saya berharap mereka mendominasi," terang Xavi.

(fmh)