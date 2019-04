LIVERPOOL – Liverpool meraih hasil positif saat menjamu FC Porto di leg I babak perempatfinal Liga Champions 2018-2019, Rabu (10/4/2019) dini hari WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, The Reds –julukan Liverpool– menang 2-0 lewat gol yang dilesakkan Naby Keita pada menit kelima dan Roberto Firmino (26’).

Selain meraih kemenangan, Liverpool juga memiliki satu keuntungan lain. Mereka dapat menyelesaikan pertandingan dengan 11 pemain, meski Mohamed Salah melakukan pelanggaran keras.

How did Salah escape a red card after this? That too with VAR? Can only imagine if he was at the end of this. pic.twitter.com/BFRbPoF9ud— M•A•J (@Ultra_Suristic) April 9, 2019