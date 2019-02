MADRID – Cristiano Ronaldo menunjukkan gestur menyindir fans Atletico Madrid. Hal itu saat Juventus bertandang ke markas Atletico di leg I babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung di Estadio Wanda Metrpolitano, Kamis (21/2/2019) dini hari WIB.

Saat itu, Ronaldo menunjukkan gestur dengan menaruh lima jari tangan kanannya di dada. Hal itu yang berarti Ronaldo telah memenangi lima trofi Liga Champions. Jelas, gestur yang ditunjukkan Ronaldo bernada sindiran.

Atletico fans singing to Cristiano

“Cristiano pay your taxes”;



defiant Cristiano answering showing blatantly the wide open hand, to represent the number of Champions League he won pic.twitter.com/NiG4rBk8LK— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 20, 2019