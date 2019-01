BARCELONA – Barcelona dipastikan tampil tanpa Lionel Messi saat menyambangi markas Sevilla, Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, guna menjalani leg pertama Copa Del Rey 2018-2019. Nama penyerang asal Argentina itu tidak tertera dalam daftar 18 pemain yang dibawa bertandang ke Sevilla.

Absennya Lionel Messi di laga tersebut memang sudah direncanakan oleh pelatih Ernesto Valverde beberapa waktu lalu. Melansir dari Four Four Two, Rabu (23/1/2019), pria berusia 54 tahun itu memang ingin mengistirahatkan Lionel Messi jelang periode padat.

Perlu diketahui, selain berlaga di Copa Del Rey 2018-2019, Barcelona juga masih berpartisipasi di Liga Champions yang akan kembali berputar pada pertengahan Februari. Karena itu, kebugaran Lionel Messi yang merupakan kunci permainan Barcelona amat dibutuhkan di laga-laga krusial.

Apalagi, Barcelona akan menjadi tuan rumah di leg kedua yang berlangsung di Stadion Camp Nou pada 31 Januari 2019 dini hari WIB. Messi sebelumnya juga tidak dibawa saat Barcelona bertandang ke Levante pada babak 16 besar yang berujung kekalahan bagi Blaugrana.

Selain Lionel Messi, Sergio Busquets juga tidak dibawa ke Sevilla. Sebagai gantinya, Valverde menyertakan pemain yang baru bergabung, Kevin-Prince Boateng, serta dua pemain muda yakni Riqui Puig dan Oriol Busquets.

Sebagaimana diberitakan, Barcelona meminjam Kevin-Prince Boateng dari Sassuolo hingga akhir musim 2018-2019. Pria berdarah Ghana itu tidak asing dengan sepakbola Spanyol karena pernah memperkuat Las Palmas pada musim 2016-2017.

(fmh)