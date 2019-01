MADRID – Pelatih Real Madrid, Ole Gunnar Solskjaer, tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya mendengar celoteh publik yang kerap menganggap para pemainnya tak bersungguh-sungguh melakoni setiap pertandingan sehingga hasil buruk kerap diraih pada musim ini. Secara tegas, Solari pun menegaskan bahwa para pemainnya bukanlah mesin sehingga penampilan buruk sangatlah wajar ditunjukkan oleh mereka.

Perjalanan Madrid pada musim ini memang tak berjalan mulus. Sejak ditinggal oleh sang megabintang, Cristiano Ronaldo, mereka harus bertatih-tatih demi merebut kemenangan di setiap laga. Alhasil, di ajang Liga Spanyol 2018-2019 sendiri, Madrid masih bertengger di posisi kelima dengan torehan 30 poin.

Bagi Solari, hasil ini sangatlah wajar diraih Madrid. Sebab, Gareth Bale dan kawan-kawan harus tampil di begitu banyak kompetisi pada musim ini sehingga tenaga mereka pun harus terkuras. Karena itulah, tak stabilnya penampilan terlihat pada musim ini.

Solari sendiri tak mau menyalahkan para pemainnya atas kondisi tersebut karena menurutnya mereka telah berjuang sekuat tenaga. Perjuangan mereka pun telah berbuah cukup manis pada musim ini dengan keluar sebagai kampiun di ajang Piala Dunia Klub 2018.

"Para pemain bukan mesin. Kami harus melakukan latihan, memperbarui energi di setiap pertandingan. Tidak ada yang memiliki banyak kompetisi seperti kami. Ini sulit. Para pemain menaruh semua komitmen mereka, tanpa keraguan. Anda harus menyaksikan beberapa penampilan individu untuk menyadari hal itu,” ujar Solari, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (6/1/2019).

"Bale bermain sepanjang waktu dengan pergelangan kaki bengkak, Lucas (Vazquez) berlari sejauh 14 kilometer di setiap pertandingan, (Luka) Modric bermain dengan kondisi demam saat melawan Villarreal. Komitmen dari para pemain ini sangat penting,” tukasnya.

(dji)