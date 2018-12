PARIS – Striker Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, tak bisa membendung rasa bahagianya lantaran berhasil menyabet trofi Kopa, penghargaan baru untuk pemain muda terbaik. Ucapan terima kasih pun disampaikan kepada rekan-rekannya di PSG serta Tim Nasional (Timnas) Prancis yang dinilai telah berjasa besar untuk mengantarkannya meraih gelar tersebut.

Bagi Mbappe, meraih trofi Kopa merupakan sebuah kehormatan besar. Pemain berusia 19 tahun itu pun mengaku semakin termotivasi untuk tampil apik di musim-musim selanjutnya saat memperkuat PSG dan Timnas Prancis setelah meraih penghargaan tersebut.

"Saya sangat bahagia menerima penghargaan ini, sungguh jadi kehormatan besar berada di antara kalian semua, saya melihat ada banyak nama besar sepakbola di sini," ujar Mbappe, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/12/2018).

"Penghargaan ini berkat setahun yang luar biasa, saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya di PSG dan timnas. Saya tidak akan lupa dengan petualangan di Piala Dunia. Ini merupakan motivasi tambahan untuk tetap bekerja. Tujuan saya berikutnya? Memenangkan segalanya,” lanjutnya.

Kesuksesan Mbappe bersama PSG dan Timnas Prancis pada musim lalu berhasil membawanya menjadi peraih pertama trofi Kopa. Ia dapat menyingkirkan nama pemain muda berbakat lainnya yang masuk dalam nominasi penghargaan ini, seperti Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Justin Kluivert (AS Roma), Rodrygo Goes (Santos FC), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), hingga Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Penghargaan trofi Kopa sendiri diberikan di acara penghargaan Ballon dOr 2018 yang digelar di Paris, Prancis, Selasa (4/12/2018) dini hari WIB.

(dji)