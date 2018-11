YOGYAKARTA - Ratusan pengunjung mulai memadati halaman depan Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta untuk menyaksikan nonton bareng (nobar) pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Filipina, Minggu (25/11/2018), di ajang Piala AFF 2018. Sejumlah food merchant dan aneka permainan tampak diserbu penonton.

PIC nobar, Bagus Satrio Raharjo, mengatakan acara di Yogyakarta ini panitia menargetkan sekira 2 ribu pengunjung yang datang. Bekerjasama dengan Grab dan OVO, event yang menghadirkan Syamsir Alam dan Abdul Idol ini mendapat sambutan antusias dari penonton. Hal itu mulai dari konvoi sampai dengan acara pembuka dengan mendatangkan beberapa band lokal yang ada di Yogyakarta.

"Masyarakat cukup antusias daritadi konvoi sampai persiapan cukup antusias," terangnya.

Menurutnya. semua transaksi menggunakan OVO. Hal itu baik untuk food merchant dan game. Setidaknya ada lima jenis permainan yang disediakan untuk mendapatkan dua buah smartphone dan dua jersey timnas dan uang jutaan rupiah. Sebut saja hall in one, soccer balling, dribling and skill, batle toss , dan dart. Sementara itu, food merchant ada enam yang disiapkan.

Event nonton bersama ini menggunakan hashtag Menang Ku Sanjung Kalah Ku Dukung dan tagline #kobarkan semangat garuda. Salah seorang Pengunjung Maharani mengaku sengaja datang bersama dengan keluarganya untuk menyaksikan timnas berlaga.

"Senang saja, kalau nobar biasanya ramai dan meriah," terangnya.

Pengunjung yang lain Ating mengaku tertarik untuk mengikuti game yang ada. Hanya saja dia tidak bisa maksimal dalam memainkan. Dari lima bola yang disediakan di arena Hall in One hanya satu yang masuk. Begitu juga untuk memainkan dart juga banyak yang tidak menancap.

"Ternyata susah hanya satu yang masuk," ujar warga Jalan kaliurang Sleman tersebut.

Grab sebagai Official Mobile Platform Partner, berkomitmen menghadirkan dukungan kepada timnas Garuda yang bertanding di AFF Suzuki Cup 2018 apapun hasilnya Menang ku Sanjung Kalah Dukung.

