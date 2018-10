BEIJING – Raksasa Spanyol, Real Madrid, akhirnya resmi memecat Julen Lopetegui. Mantan peracik strategi Tim Nasional (Timnas) Spanyol itu diberhentikan menyusul serangkaian hasil buruk yang diterima Los Blancos, termasuk pembantaian 5-1 dari Barcelona di El Clasico.

Nama mantan pelatih Chelsea, Antonio Conte, langsung mencuat sebagai pengganti. Sebab, Real Madrid baru menunjuk Santiago Solari sebagai caretaker alias pelatih sementara waktu. Indikasi pria asal Italia itu sebagai entrenador berikutnya muncul karena yang bersangkutan tengah menganggur.

Pelatih legendaris Italia, Marcelo Lippi, yakin Antonio Conte adalah orang yang tepat bagi Real Madrid. Juru taktik Timnas China itu memprediksi mantan anak asuhnya di Juventus tersebut akan bisa membalik nasib buruk yang dialami Gareth Bale dan kawan-kawan.

“Conte punya semua nilai teknis dan psikologis untuk melatih sebuah klub raksasa, dan mengapa tidak, bahkan untuk sekelas Real Madrid,” ujar Marcelo Lippi, dilansir dari Four Four Two, Selasa (30/10/2018).

“Saya tidak tahu apakah dia tertarik menangani Real Madrid dan apakah Real Madrid tertarik padanya, tetapi yakin lah dia dapat membuat Real Madrid jauh lebih baik,” imbuh pria berusia 70 tahun itu.

Untuk sementara waktu, Santiago Solari akan mengasuh Real Madrid jelang laga melawan Melilla di Piala Raja Spanyol 2018-2019. Teka-teki mengenai pengganti Julen Lopetegui kemungkinan besar akan terungkap dalam beberapa hari ke depan.

(fmh)