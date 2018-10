MADRID – Setelah lima kali menjalani laga tanpa kemenangan, Real Madrid pada akhirnya memperoleh tiga poin kala menjamu Viktoria Plzen dalam lanjutan martchday ketiga babak penyisihan Grup G Liga Champions 2017-2019 dengan skor 2-1. Berkat kemenangan tersebut, nasib Pelatih Madrid, Julen Lopetegui pun terselamatkan dari pemecatan.

Sebelum laga melawan Plzen itu digelar, sejumlah media mengabarkan kalau Madrid akan tetap mendepak Lopetegui dari jabatan pelatih, terlepas apa pun hasil yang diraih. Akan tetapi, nyatanya setelah Madrid mendulang kemenangan, direktur mereka, Emilio Butragueno, justru menegaskan kalau Lopetegui akan tetap dipercaya menjadi pelatih.

Butragueno mengungkapkan kalau Lopetegui akan tetap menemani para pemain Madrid kala mereka bertandang ke markas Barcelona pada Minggu 28 Oktober 2018 malam WIB dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Spanyol 2018-2019. Lebih lanjut, Butragueno menjelaskan kalau kabar pemecatan Lopetegui hanyalah rumor belaka.

“Lopetegui akan duduk di bench di Camp Nou sebagaimana biasanya. Dalam situasi seperti ini, adalah hal yang penting untuk tetap tenang dan percaya kepada para pemain. Pertandingan hari Minggu adalah motivasi yang besar bagi kami,” jelas Butragueno, menukil dari Four Four Two, Kamis (25/10/2018).

“Itu wajar. Ini sepakbola. Kami telah mendengar rumornya (soal pemecatan Lopetegui), namun kami memiliki kepercayaan diri dan semoga kami akan bermain dengan baik di Camp Nou," lanjut Butragueno.

