BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil memimpin skor sementara atas Myanmar di babak pertama dalam laga uji coba di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi pada Rabu (10/10/2018) malam WIB. Untuk sementara Timnas Indonesia unggul dengan skor 3-0.

Indonesia yang memang tampil agresif pada laga tersebut berhasil melesakkan tiga gol dari dua pemain berbeda. Gol pertama Timnas Indonesia dicetak Alberto Goncalves, sedangkan gol kedua dan ketiga disumbangkan Irfan Jaya.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak laga dimulai, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan di awal menit. Tekanan pun terus dilancarkan Beto dan kawan-kawan yang membuat pertahanan Myanmar sediki kocar kacir. Sejumlah peluang pun didapat skuad Garuda, namun masih belum mampu menembus gawang Myanmar.

Baru pada menit 19, gol pertama yang ditunggu Indonesia datang. Kali ini gol lahir dari Alberto Goncalves yang menjebol gawang Myanmar melalui sundulannya. Gol tercipta setelah Beto memanfaatkan umpan silang dari Irfan Jaya. Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar.

Pada menit 26, Indonesia kembali menjebol gawang Myanmar. Kali ini giliran Irfan Jaya yang mencetak gol setelah meneruskan umpan manis dari Beto. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Irfan membuat keadaan berubah menjadi 2-0 setelah dengan tenang mencetak gol ke gawang Myanmar.

Baca juga Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Myanmar

Keunggulan Indonesia membuat Myanmar mencoba bangkit. Alih-alih melakukan serangan, gawang Myanmar kembali kebobolan pada menit 40. Lagi-lagi Irfan Jaya berhasil melesakkan tendangan dan membuat keadaan menjadi 3-0 untuk keunggulan Indonesia.

Gol Irfan lahir setelah ia memanfaatkan bola rebound Beto yang membentur gawang. Tendangan keras Irfan tak mampu terbendung. Tertinggal tiga gol, Myanmar pun lagi-lagi mencoba bangkit. Tetapi keunggulan Indonesia tetap bertahan dengan skor 3-0 hingga babak pertama usai.

Susunan Pemain

Timnas Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Alfath Faathier, Ricky Fajrin, Fachrudin Aryanto (C), Putu Gede; Evan Dimas Darmono, Stefano Lilipaly, Zulfiandi; Irfan Jaya, Febri Hariyadi, Alberto Goncalves.

Myanmar: Sann Sat Naing; Htike Htike Aung, Then Than Win, David Htan (C), Soe Moe Kyaw; Hlaing Bo Bo, Ye Ko OO, Maung Maung Soe; Mg Mg Lwin, Si Thu Aung, Kaung Sat Nain

(Bad)