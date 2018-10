BEKASI - Timnas Indonesia akan melakoni partai uji coba internasional kontra Myanmar di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Kamis (10/10/2018). Pertandingan itu akan jadi ajang unjuk kekuatan Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala AFF 2018.

Pada pertandingan itu Timnas Indonesia akan turun dengan kekuatan penuhnya demi meraih kemenangan. Pasalnya, kemenangan akan menambah motivasi bagi tim asuhan Bima Sakti itu sebelum mentas di Piala AFF 2018.

Sebagian besar pemain yang dibawa Bima Sakti pada pertadingan ini adalah alumni Asian Games 2018. Alhasil, gaya permainan yang diusung pun kurang lebih sama.

Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Andritany Ardhiyasa. Kemudian, empat bek yang akan menemani Andritany adalah Putu Gede, Fachrudin Aryanto (C), Ricky Fajrin Saputra, dan Alfath Faathier.

Selanjutnya,sektor tengah akan diisi Evan Dimas Darmono, Zulfiandi dan Stefano Lilipaly. Kendati demikian, Lilipaly tampaknya akan bertugas lebih banyak membantu penyerangan sebagai gelandang kreatif.

Selanjutnya, tiga penyerang Timnas Indonesia akan diisi Febri Hariyadi, Irfan Jaya dan Alberto Goncalves. Beto -sapaan akrab Alberto Goncalves- memiliki tugas berat untuk membobol gawang Myanmar malam ini.

Kendati demikian, tugas mencetak gol tidak hanya menjadi tanggung jawab Beto seorang. Semua pemain bertanggung jawab untuk membuat gol dan bertahan demi meraih kemenangan.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Myanmar.

Timnas Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Alfath Faathier, Ricky Fajrin, Fachrudin Aryanto (C), Putu Gede; Evan Dimas Darmono, Stefano Lilipaly, Zulfiandi; Irfan Jaya, Febri Hariyadi, Alberto Goncalves.

Timnas Myanmar: Sann Sat Naing; Htike Htike Aung, Then Than Win, David Htan (C), Soe Moe Kyaw; Hlaing Bo Bo, Ye Ko OO, Maung Maung Soe; Mg Mg Lwin, Si Thu Aung, Kaung Sat Nain

