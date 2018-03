MANCHESTER – Kemenangan sukses didapat Manchester United dengan skor 2-0 kala menjamu Swansea City dalam lanjutan Liga Inggris 2017-2018. Kemenangan tersebut nyatanya membuat Pelatih Man United, Jose Mourinho, merasa gembira lantaran skuad asuhnya menampilkan permainan gemilang, utamanya di babak pertama.

Memang tak dapat dimungkiri bahwa di babak pertama, tim berjuluk The Red Devils itu tampil sangat dominan. Bagaimana tidak, baru lima menit laga berjalan, Man United sudah langsung mencetak gol melalui sepakan Romelu Lukaku. Sedangkan gol kedua mereka tercipta di menit ke-20 melalui aksi dari Alexis Sanchez.

(Baca juga: Manchester United Kandaskan Swansea City 2-0)

Mourinho mengaku bahwa yang membuatnya senang pada permainan di babak pertama bukan hanya karena anak-anak asuhnya mampu mengamankan dua gol, tapi juga karena bermain dengan determinasi tinggi. Pasalnya, para pemain Man United memasang pressing tinggi yang membuat Swansea tidak bisa melancarkan serangan.

Pelatih berjuluk The Special One itu menyebutkan kalau pertandingan di babak pertama tersebut merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dijalani Man United musim ini di Old Trafford. Mourinho menilai kondisi tersebut sangat berbeda dengan pertandingan Man United sebelumnya, kala menghadapi Brighton dalam lanjutan Piala FA di Old Trafford.

Pada laga melawan Brighton tersebut, Mourinho menyebut kalau anak-anak asuhnya kehilangan kelasnya dan kepribadiannya sehingga bermain dengan buruk. Sedangkan di laga melawan Swansea, Mourinho justru tak ragu mengatakan kalau timnya bisa saja menyegel kemenangan di babak pertama itu seandainya mencetak satu gol lagi.

“Babak pertama (pada laga melawan Swansea) sempurna. Mungkin menambah satu gol lagi dan permainan berakhir. Mungkin babak pertama tersebut merupakan salah satu yang terbaik dari yang pernah kami mainkan di sini (Old Trafford),” ucap Mourinho, seperti dilansir ESPN, Minggu (1/4/2018).

“Di babak pertama, mereka (Swansea) tidak melewati garis batas, tidak melakukan tendangan, kami melakukan pressing sangat tinggi dan kuat, mendapatkan kembali bola, memiliki banyak pergerakan dan passing, kami banyak membuat posisi berbahaya (untuk lawan), kami seharusnya mencetak satu gol lagi,” tuntas pelatih asal Portugal itu.

(fmh)