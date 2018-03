LONDON – Tak bisa dimungkiri bahwa Ronaldinho merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Namun begitu, karier Ronaldinho bersama Barca terbilang singkat karena pria berkebangsaan Brasil itu hanya membela Blaugrana selama lima musim, yakni dari 2003-2008.

Pada musim terakhirnya tersebut, muncul berbagai spekulasi yang mengiringi hengkangnya Ronaldinho ke AC Milan. Salah satu yang terseret dalam hal tersebut adalah sang megabintang Barcelona kini, Lionel Messi. Banyak yang menduga Ronaldinho hengkang dari Barca karena tidak disukai oleh manajemen klub lantaran peraih trofi Ballon d’Or dua kali itu disebut membawa pengaruh buruk untuk Messi.

Kini, saat Ronaldinho telah pensiun dari kariernya sebagai pesepakbola, ia pun membeberkan kalau keputusannya hengkang dari Barca saat itu tidak ada sangkut pautnya dengan Messi. Mantan penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu mengungkapkan kalau ia hengkang ke Milan atas saran yang diberikan oleh pelatih Barca kala itu, Frank Rijkaard.

Ronaldinho mengaku kalau ia ingin mengikuti jejak Rijkaard yang telah lebih dulu membela Milan, yakni pada medio 1988-1993. Pria yang mengantarkan Timnas Brasil menjadi juara dunia 2002 itu merasa tertarik atas cerita-cerita yang disampaikan Rijkaard kepadanya mengenai Milan dan kehidupan di dalamnya.

“Alasannya itu mudah, itu adalah waktunya untuk pergi. Saya ingin mengikuti langkah Rijkaard, yang merupakan pelatih saya dan mengatakan hal-hal hebat tentang Milan. Saya memiliki pilihan lainnya, tapi saya ingin bermain untuk Milan. Sedangkan mengenai Messi, itu tidak benar; Anda seharusnya tidak selalu mempercayai apa yang Anda baca,” ungkap Ronaldinho, menukil dari Four Four Two, Selasa (27/3/2018).

Lebih lanjut, Ronaldinho pun menerangkan bahwa sebenarnya hubungannya dengan Messi justru berlangsung sangat baik. Alih-alih dituduh membawa pengaruh buruk untuk Messi, Ronaldinho justru selalu berusaha menjadi mentor yang baik bagi pemain berjuluk La Pulga itu. Pasalnya, Ronaldinho ingin melakukan hal yang sama sebagaimana yang Ronaldo Luis Nazario de Lima lakukan terhadapnya di Timnas Brasil.

“Saya selalu berusaha menjadi pengaruh yang baik baginya dan sebenarnya mencoba melakukan seperti apa yang Ronaldo lakukan untuk saya. Saya merasa dipeluk oleh Ronaldo dan saya ingin Leo memiliki hal yang sama. Messi sangat pemalu, tapi selalu pemain yang fantastis. Kami tinggal di jalan yang sama, jadi saya memiliki hubungan yang baik dengannya dan keluarganya. Bahkan, kemudian saya tahu kalau dia pemain yang lebih baik dari saya,” jelas Ronaldinho.

(fmh)