LONDON – Pelatih Chelsea Antonio Conte menyebut timnya baru saja mengalami kekalahan yang buruk. Hal itu setelah The Blues –julukan Chelsea– takluk 0-3 dari Bournemouth di lanjutan Liga Inggris 2017-2018 pekan 25, Kamis (1/2/2018) dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Eden Hazard dan kawan-kawan sejatinya lebih menguasai pertandingan. Tercatat N’Golo Kante serta kolega memiliki penguasaan bola mencapai 66%. Akan tetapi, Chelsea kurang piawai dalam memanfaatkan kesempatan yang dimiliki.

Sepanjang pertandingan, juara bertahan Liga Inggris itu melepaskan lima shot on target. Namun, tak ada satu pun yang masuk ke gawang The Cherries –julukan Bournemouth– kawalan Asmir Begovic. Sementara itu di saat yang bersamaan, Bournemouth justru melesakkan tiga gol lewat jumlah peluang yang sama seperti yang dicetak Chelsea, yakni lima shot on target.

Tiga gol Bournemouth racikan Eddie Howe dicetak Callum Wilson pada menit 51, Junior Stanislas (64’) dan Nathan Ake (67’). Kekalahan tersebut seakan menahbiskan hasil buruk yang dialami Chelsea sepanjang Januari 2018. Dari empat laga Liga Inggris yang tersaji di bulan pertama kalender masehi itu, London Biru hanya mengemas satu menang, dua imbang dan satu kalah.

Bahkan jika diluaskan ke Piala Liga Inggris, hasil yang diterima Chelsea jauh lebih buruk. Dalam dua laga kontra Arsenal di semifinal, Chelsea hanya meraih satu imbang dan satu kalah. Alhasil, mereka pun tersingkir dan gagal melaju ke partai puncak.

Sementara itu di Liga Inggris, akibat hasil minor di atas, posisi Chelsea di posisi tiga klasemen digeser Liverpool. Saat ini baik Liverpool dan Chelsea sama-sama mengoleksi 50 poin. Namun, Liverpool berhak berada di posisi tiga karena unggul selisih gol.

"Ini adalah malam yang berat, tapi jika Anda ingat, saya memprediksi laga ini berjalansulit pada konferensi pers kemarin. Untuk memiliki kapasitas untuk terus melangkah, saya mengatakan akan sangat sulit karena banyak alasan dan itu terjadi, tapi sekarang kami harus menatap pertandingan berikutnya,” kata Conte mengutip dari laman resmi Chelsea, Kamis (1/2/2018).

"Para pemain mencoba melakukan yang terbaik. Komitmen para pemain saya luar biasa, tapi meski begitu kami kalah dan itu adalah kekalahan yang buruk. Sepakbola tidak mudah, Anda harus mempersiapkan diri untuk berbagai situasi di setiap pertandingan, setiap musim. Yang paling penting adalah memahami bahwa kami harus berjuang. Musim ini akan sangat sulit dan kami harus siap berjuang untuk segalanya,” tutup mantan pelatih Juventus dan Timnas Italia itu.

